Иркутск, , 08:18 — REGNUM В лесном фонде Иркутской области на утро 15 августа новых возгораний не зарегистрировано, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожары в Приангарье МЧС

«По ряду районов 15–16 августа ожидается самая высокая температура в августе, поэтому в эти два дня усиливаем авиационный мониторинг на западном направлении до Зимы, на юго-восточном — до Качуга по территориям с максимальным прогревом для оперативного обнаружения и принятия мер по реагированию», — пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

На территории северных районов области до 31 августа действует особый противопожарный режим. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2022 года в связи с незначительным прогревом территории силы и средства парашютно-десантной пожарной службы и наземные силы ЛПС Лесхоза Иркутской области были приведены в режим повышенной готовности.

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