Джакарта, 15 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в индонезийской провинции Западная Халмахера, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 14 августа в 09:47 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в море, в 139 км от Западной Хальмахеры. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.