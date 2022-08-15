15 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Италии высмеяли заявления Зеленского о том, что Киев защищает Европу от российской агрессии.

Владимир Бадмаев, , 09:31 — REGNUM Отсутствие субъектности и стремление любыми средствами втянуть в конфликт западные страны толкает украинских лидеров на странные как минимум заявления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, на днях Владимир Зеленский заявил, что специальная военная операция России является агрессией ни много ни мало против Европы. По его словам, нападение началось с Крыма, поэтому «война за освобождение Европы» должна закончиться также на полуострове.

При этом киевский лидер не удосужился объяснить, зачем рядовым жителям Германии, Франции или Италии (то есть той самой Европы) нужно завоевание Крымского полуострова? Этого не понимают, к слову, и сами европейцы.

В соцсетях итальянцы задаются вопросом, почему они должны жертвовать хотя бы частью своего комфорта ради нелепых амбиций Киева и стоящего за ним Вашингтона. В свою очередь, комментаторы дают свои советы Зеленскому, как завершить конфликт. В числе наиболее популярных — свержение самого «защитника» Европы.

«Война закончится, когда Украина избавится от тебя и НАТО», — считает Эмануэль П.

«Всё закончится, если Зеленского отправят работать в деревню», — добавил Джованни Ф.

«Война закончится тогда, когда вы перестанете выполнять приказы американцев!» — высказала своё мнение Антонелла К.

«Может, настало время украинскому народу избавиться от вас, «уважаемый президент»? Сейчас его банковский счёт полон, тогда как народ голодает», — пишет Антонио Ло П.

«Великий Зеленский, вставай и веди свой народ к победе через Vogue», — издевается Серджо К. С., напоминая фотосессию киевского лидера и его жены для модного журнала.

Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Не понимаю, какое отношение имеем мы к вашей войне», — задался вопросом Андреа Д.

Многие читатели называют слова Зеленского о завоевании Крыма у России нелепыми фантазиями, напоминая, что пока наступают только российские войска, а киевские силы теряют один населённый пункт за другим.

«Понятно, что все эти фантазии про Крым — это не его слова, он просто играет свою роль, как актёр. Этот фейковый президент готов пожертвовать всеми своими гражданами, но не может ослушаться своего хозяина за Атлантикой», — отметил Маттео Г.

«Рано или поздно сами украинцы его прогонят. Каждый день русские неумолимо продвигаются вперёд по территории Украины, а он заставил все свои СМИ замолчать и продолжает хвастаться», — прокомментировал Алессандро Б.

«Как и в Афганистане, война закончится только тогда, когда те, кто её спровоцировал и поддерживал, не будут заинтересованы в продолжении», — пишет Массимо Д’А.

«Интересно, почему нет такого же возмущения по отношению к палестинскому народу? Потому что они не идут на Vogue, не выигрывают «Евровидение», не играют роли святых?» — спрашивает Ант П.

Клод Верлинд. Марионетки

«Первая крупная цель администрации Байдена достигнута: Европу отделили от России и гарантировали, что европейские страны останутся колонией, зависящей от США. Теперь и по вопросу газа. Они давно этого хотели, и они это получили… А Зеленский всего лишь марионетка в руках марионеток», — рассуждает Фабио Дж.

«В Италии сейчас все заняты выборами, попробуйте позвонить позже, господин Зеленский», — пошутила Мариантониетта С.

Полное непонимание жителями Европы того факта, что Владимир Зеленский со своими националистами защищают их от России, в очередной раз актуализирует вопрос о том, какую Европу всё же обороняет Киев?

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