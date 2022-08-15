В Хабаровске идёт эвакуация из здания суда из-за сообщения о минировании
Хабаровск, 15 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Информация о том, что в здании Хабаровского краевого суда заложено взрывное устройство, поступила 15 августа. Людей эвакуируют, сообщил телеграм-канал «Хабаровск».
Елена Черенкова ИА REGNUM
Эвакуация из здания Пресненского районного суда Москвы
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Сообщение поступило анонимно. Здание обследуют сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области сообщения о заложенных взрывных устройствах суды получали 1 августа. Проверки показали, что информация была ложной.