Новосибирск, , 08:14 — REGNUM Новосибирская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты при рождении детей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков («Единая Россия»).

Новосибирская область Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы исключить риск образования задолженности перед получателями ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, Новосибирской области дополнительно выделили 158,4 млн рублей, — уточнил Жуков. — Таким образом в 2022 году на эти цели в регион направлено 1 млрд 449 млн рублей».

По данным новосибирского министерства труда и социального развития, в регионе около 17 тысяч семей получают эту выплату.