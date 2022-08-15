Донецк, 15 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике в результате украинских обстрелов погибли четыре человека. Об этом сообщили 15 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что за некалендарные сутки, с 08:00 14 августа до 08:00 15 августа, в результате украинских обстрелов погибли четыре человека, ещё 14 получили ранения.

Уточняется, что один из пострадавших подорвался на противопехотной мине «Лепесток».