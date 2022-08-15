Чебоксары, , 08:13 — REGNUM В Чебоксарах молочный завод судится с налоговой инспекцией, оспаривая требование о взыскании 57,9 млн рублей. В рамках разбирательств суд частично поддержал заявление предприятия о принятии обеспечительных мер. Рассмотрение дела в предварительном судебном заседании отложено на 21 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

С иском в суд вышло общество «Чебоксарский городской молочный завод» (ЧГМЗ), ответчиком является инспекция Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары. Завод просит суд признать недействительным решение «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 25.02.2022».

Одновременно ЧГМЗ заявило ходатайство о приостановлении действия ряда решений ИФНС, в том числе об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу. Заявитель приводит доводы и перечисляет негативные обстоятельства взыскания доначислений.

Как следует из документа, общество заявляет о том, что принудительное взыскание налоговиками доначисленных сумм до рассмотрения дела судом «резко ухудшит его финансовое состояние».

«[…] Общество не сможет рассчитаться вовремя с персоналом или будет вынуждено уволить работников, что также грозит дополнительными затратами. […] Общая сумма денежных средств, подлежащая взысканию с налогоплательщика, согласно обжалуемому требованию, составляет 57 905 тыс. руб., что больше прибыли, полученной налогоплательщиком за 2019 год, практически в два раза», — говорится в документе.

Арбитражный суд Чувашии частично удовлетворил ходатайство ЧГМЗ о принятии обеспечительных мер, приостановив действие решения ИФНС до вступления в законную силу судебного акта.

В августе решением суда рассмотрение дела в предварительном судебном заседании отложено на 21 сентября 2022 года.