Донецк, 15 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Украинские боевики за час несколько раз обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 15 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Так, в 06:03 (совпадает с мск) боевики ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибра 152 мм.

В 06:22 киевские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

В 06:51 украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм, а в 06:54 ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.