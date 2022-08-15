Комрат, Молдавия, , 08:08 — REGNUM Жители Гагаузской автономии Молдавии до 27 августа проведут акцию протеста в Кишинёве. Об этом сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) один из организаторов протестов активист Юрий Новак.

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Протестные акции против повышения цен в Комрате проводят по воскресеньям с начала июля. Молдавские власти на них пока никак не отреагировали.

«Наши призывы услышали практически везде: в Европе, в посольствах разных стран, в Кремле, но нас не услышали там, где нужно — в Кишинёве: парламенте, президентуре, правительстве», — написал Новак.

Он подчеркнул, что выездную акцию протеста нужно провести до 27 августа, когда в Молдавии празднуют день независимости.

Напомним, в апреле годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%, в мае — до 29,05%, а в июне — 31,8%. По прогнозам Нацбанка, этот показатель продолжит расти и достигнет пика в четвёртом квартале.

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