Саракташский район, Оренбургская область, , 08:08 — REGNUM В Саракташском районе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщили 15 августа в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным полиции, смертельное столкновение транспортных средств произошло 13 августа. На трассе Саракташ — Бурунча — Новомихайловка легковой автомобиль «Лада Гранта» врезался в Камаз, который двигался в попутном направлении и совершал маневр поворота налево. Грузовиком управлял оренбуржец, легковой машиной — житель Башкирии.

В ДТП пострадали два человека. Водитель «Лады Гранты» доставлен в больницу. Пассажирка легкового автомобиля скончалась от полученных травм до приезда службы скорой медицинской помощи.

Стоит отметить, за первое полугодие 2022 года на территории Оренбургской области произошло 118 ДТП. В них погибли 19 человек. Это вдвое больше, чем годом ранее.