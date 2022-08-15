Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 15 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае найдены пропавшие сборщики дикоросов — 68-летний мужчина и двое подростков (12 и 17 лет). Об этом ИА REGNUM сообщили 15 августа в краевом главке МЧС.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

Поисково-спасательные работы завершены. По данным ведомства, мужчина и подростки в медицинской помощи не нуждаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Эвенкийском районе пенсионер и подростки ушли в лесной массив для сбора дикоросов и пропали. В поисках принимали участие сотрудники полиции и МЧС.

Напомним, по данным Красноярской региональной общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», с начала 2022 года в крае пропали 125 детей (найдены все, погибли пять человек) и 233 взрослых (погибли десять человек).