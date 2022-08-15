Барнаул, , 08:05 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило о неблагоприятных погодных условиях в регионе. От Алтайского ЦГМС получено продление штормового предупреждения: в крае с 16 по 19 августа местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Пожар Cameron Strandberg

«В данный период возможно увеличение количества природных пожаров. Они могут представлять серьезную угрозу садоводческим товариществам и населённым пунктам», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное предупреждение в Алтайском крае передавали с 9 по 12 августа.

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