Лондон, 15 августа 2022, 08:05 — REGNUM Германии необходимо сократить потребление газа на 20% для предотвращения дефицита топлива предстоящей зимой, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
Он также добавил, что Германии необходимо обеспечить дополнительные поставки газа в размере 10 ГВт, что соответствует 9% текущего потребления газа, чтобы компенсировать снижение поставок из России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что предстоящая зима станет важным тестом для Германии.
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