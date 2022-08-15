Лондон, 15 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Германии необходимо сократить потребление газа на 20% для предотвращения дефицита топлива предстоящей зимой, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Если мы не сможет достичь нашей цели (экономии газа на 20%), велик риск, что у нас не будет достаточно газа», — цитирует его Financial Times.

Он также добавил, что Германии необходимо обеспечить дополнительные поставки газа в размере 10 ГВт, что соответствует 9% текущего потребления газа, чтобы компенсировать снижение поставок из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что предстоящая зима станет важным тестом для Германии.

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