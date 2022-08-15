Уфа, , 08:10 — REGNUM Число дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах снизилось в Башкирии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Переезд в Ялуторовске Пресс-служба губернатора Тюменской области

Уточняется, что за семь месяцев 2022 года на железнодорожных переездах Башкирии столкнулись два автомобиля с подвижным составом. При этом за аналогичный период прошлого года на железнодорожных переездах было зарегистрировано девять случаев дорожно-транспортных происшествий. В результате количество ДТП уменьшилось в 3,5 раза. Все аварии произошли по вине водителей автомобилей, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что Куйбышевская железная дорога осуществляет мероприятия для предотвращения ДТП. Так, в 2022 году на железнодорожных переездах 1405 км (перегон 1394 км — Буздяк) и 1377 км (перегон Усень — Кандры) намерены установить автоматические устройства заграждения.