* талиба — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 15 августа, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В афганской провинции Кандагар в результате нападения неизвестных вооружённых лиц убиты два талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и три нападавших. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Трое вооружённых мужчин напали на радикалов во второй зоне безопасности города Кандагар. Боестолкновение продолжалось в течение получаса.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что это нападение было делом рук людей, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не взяла на себя ответственность за этот инцидент.