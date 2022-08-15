Тула, , 09:00 — REGNUM Трехмиллионным для Центров «Мой бизнес» стал визит начинающего предпринимателя в Туле: 18-летний Роман Антропов обратился в центр за консультацией о регистрации и помощью в подготовке бизнес-плана. Он планирует пройти обучающую программу и получить грант для молодых предпринимателей, чтобы заняться разработкой программного обеспечения для дизайнеров интерьера и архитекторов.

Центр «Мой бизнес» Пресс-служба администрации Липецкой области

На данный момент поддержку тем, кто только задумал открыть свой бизнес, и тем, кто уже реализует свои проекты, оказывают 84 региональных и более 300 муниципальных Центров «Мой бизнес», созданных по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Мы постоянно расширяем круг услуг Центров «Мой бизнес». Если в начале их базовой задачей было оказывать государственные услуги для бизнеса в режиме «одного окна», то дальше линейка стала пополняться программами поддержки предпринимателей других ведомств, таких как «агростартап» или «социальный контракт», а также уникальными образовательными и акселерационными программами, услугами по маркетинговому продвижению, стали предоставляться места в коворкингах и многое другое, — сообщила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Сейчас мы внедряем программы с участием крупных внешних партнёров, которые востребованы у широкого круга предпринимателей, как, например, акция с ВКонтакте с дотацией на продвижение в соцсети, на очереди проекты с платформами вакансий и маркетплейсами. Также идёт внедрение программ, направленных на развитие именно тех секторов и ниш, которые нужны в конкретном регионе».

Тульский кондитер — директор и собственник фабрики «Черока» Владимир Чернобельский — при господдержке развивает производство.

«Мы очень давно сотрудничаем с тульским центром «Мой бизнес» и, надо сказать, плодотворно. Благодаря организованной в прошлом году в рамках проекта «Сделано в Тульской области» торгово-закупочной сессии с X5 Retail Group мы начали поставки сначала в один макрорегион Пятерочки, а теперь уже поставляем продукцию в три макрорегиона.

Надеемся, что продолжим расширять географию. Часто пользуемся образовательными услугами, которые предоставляет центр. В этом году мы участвовали в торгово-закупочной сессии с сетью «Магнит», которая также была организована «Мой бизнес». Думаю, она тоже принесет хорошие плоды», — пояснил Владимир Чернобельский.

Директор Тульского областного гарантийного фонда Анна Рыжонкова рассказала о предоставляемых Фондом мерах поддержки субъектов МСП для получения финансирования кредитных организаций:

«За период деятельности Фонда субъектам малого и среднего предпринимательства выдано более 830 поручительств на общую сумму свыше 3,3 миллиардов рублей, что позволило привлечь финансирование на сумму порядка 9 миллиардов рублей.

При поддержке Тульского областного гарантийного фонда на территории области реализованы многочисленные инвестиционные проекты, в том числе строительство многофункционального спортивного комплекса (ледовой арены) на территории города Тулы в Зареченском районе, строительство завода глубокой переработки фуражных зерновых культур для производства аминокислот и других добавок для сельскохозяйственной и пищевой отраслей в городе Ефремов и другие».

Благодаря работе Центров «Мой бизнес» предприниматели всех регионов могут получить финансовую и нефинансовую поддержку: пройти обучение по ведению своего дела, оформить при поддержке центра льготный кредит или займ. Актуальную информацию о доступных мерах поддержки предприниматели могут получить на портале мойбизнес. рф.

Взаимодействие центров с широким кругом ведомств позволяет предпринимателям получать господдержку как в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, так и по направлениям сельского хозяйства, социальной защиты, содействиюя занятости, других сфер.

В 2022 году продолжена работа по синхронизации мер поддержки с Минтрудом России, что позволяет оперативно обмениваться информацией о потребностях бизнеса в помощи и обучении.