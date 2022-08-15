Чебоксары, , 07:58 — REGNUM В Чувашии вынесен обвинительный приговор двум бывшим сотрудникам полиции, которым инкриминировали превышение полномочий. По данным правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они побили и незаконно заковали в наручники местного жителя. Кроме того, один из экс-полицейских уличён в даче взятки врачу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали два бывших сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Следствием и судом установлено, что 3 августа 2019 года около 23:00 во время патрулирования в рамках празднования Дня города Алатыря они учинили ссору в магазине с ранее незнакомым мужчиной, задержали при отсутствии признаков административного правонарушения и доставили в больницу для установления признаков опьянения.

«Когда было установлено, что гражданин трезв, его вывели на улицу, избили, а затем применили в отношении него наручники», — говорится в сообщении следственного управления.

По данным правоохранителей, фигуранты уголовного дела на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также следствие установило, что в августе 2020 года один из злоумышленников передал 2 тыс. рублей взятки врачу-хирургу ЦРБ Алатырского района за выдачу справки об освобождении от работы якобы из-за временной нетрудоспособности. Правоохранители выяснили, что медицинских показаний для ухода на больничный не было.

Фигуранты уголовного дела уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

В зависимости от роли и степени участия бывшие полицейские признаны виновными в превышении полномочий (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и даче мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Приговором суда каждому назначено три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Также они на два года лишены права занимать определённые должности на службе в правоохранительной системе и органах власти.

Кроме того, с каждого в пользу потерпевших взыскано по 25 тыс. рублей морального ущерба. Помимо этого, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 6297 рублей, незаконно полученных во время «больничных» на основании фиктивных медицинских документов.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что это не первое уголовное дело в отношении бывших алатырских полицейских. Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего командира отделения межмуниципального отдела «Алатырский» и экс-полицейского отдельного взвода ППС. По данным управления, 2 сентября 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они остановили иномарку и после досмотра доставили в отделение трёх мужчин, где пытались «выбить» из них показания о причастности к наркопреступлениям.

Подробнее: Двух бывших полицейских в Чувашии обвинили в серии преступлений