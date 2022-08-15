Пермь, , 07:56 — REGNUM В Пермском крае действия приставов-исполнителей вынудили местного жителя погасить долг перед пешеходом, который пострадал в ДТП. Мужчина выплатил остаток компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей, сообщили 15 августа в пресс-службе УФССП по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее пермяк был признан в совершении ДТП. На автомобиле он сбил двух пешеходов, которые находились на зебре. Они получили серьёзные травмы и проходили длительный курс лечения. Виновник аварии понёс уголовную ответственность. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Осуждённый периодически оплачивал долг небольшими частями от 500 до 2 тыс. рублей и скрывался от судебных приставов. В ведомстве отметили, что должнику пришлось пойти на контакт с приставами.

«Поводом для визита в подразделение службы стал вынесенный запрет на регистрационные действия с принадлежащей ему квартирой. Мужчина вознамерился продать недвижимость и даже уже нашел покупателей, но сделка оказалась под угрозой срыва. Чтобы осуществить намеченные планы, гражданин полностью погасил остаток задолженности в размере более 400 тысяч рублей», — сказали в УФССП по Пермскому краю.