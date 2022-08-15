Лондон, 15 августа, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров переиграл Бориса Джонсона, занимавшего на тот момент пост руководителя МИД Великобритании. На это в беседе с изданием Espreso 15 августа указал член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант.

Mid.ru Сергей Лавров

«Его визави Лавров <…> переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», — сказал Брайант.

О каких переговорах идёт речь, член парламента Великобритании не уточнил. При этом высказал своё негативное отношение к Джонсону, назвав его «ужасным лжецом».

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2022 года стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти со своего поста.