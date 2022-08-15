Бухарест, , 07:54 — REGNUM Комиссия по национальной стратегии и прогнозам Румынии (CNSP) анонсировала увеличение к концу текущего года средней заработной платы в стране на 11,3%. Об этом 14 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

По сведениям CNSP, в декабре 2022-го жалование среднестатистического румына составит 3 838 леев ($806), а уже в марте 2023-го превысит 4 176 леев ($877). Для этого есть все предпосылки», — говорится, в частсности, в документе структуры.

Напомним, в настоящее время уровень безработицы в Румынии составляет 5,3%. При этом во многих сферах отмечено массовые задержки зарплат и социальных субсидий.