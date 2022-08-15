София, , 07:54 — REGNUM Временное правительство Болгарии объявило о намерении выделить 93 млн. левов ($48 млн.) на дополнительную поддержку мелкого и среднего бизнеса страны. Об этом 14августа сообщает софийский информационный портал News.bg.

По официальной информации, соответствующие гранты уже к середине сентября текущего года сразу 920 компаний. На каких именно условиях будут распределяться эти деньги, не сообщается.

Все компании-соискатели относятся к сектору экономики «С» — перерабатывающей промышленности. Основная их часть занимается производством мебели, металлических конструкций, хлеба и хлебобулочных изделий.

Напомним, только за последние два года из-за сильнейшего экономического кризиса в Болгарии о своем банкротстве были вынуждены объявить более 2 тыс. компаний.