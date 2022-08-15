София, , 07:52 — REGNUM Действующее временное правительство Болгарии во главе Гылыбом Доневым своим распоряжением повысило заработную плату президенту страны Румену Радеву. Об этом 14 августа сообщает софийская газета «Факты».

По предварительным данным, с 1 сентября текущего года жалование Радева составит около 11 тыс. левов ($5,77 тыс.). По словам представителей Кабмина, новое изменение «вызвано политической необходимостью» Другой информации нет.

В данный момент глава болгарского государства получает 9700 левов ($5 тыс.).