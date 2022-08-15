Нью-Дели, , 07:52 — REGNUM Молодёжь Индии призвал посвятить следующие 25 лет своей жизни развитию нации премьер-министр Индии Нарендра Моди. Соответствующее заявление глава правительства Индии сделал 15 августа, выступая в Нью-Дели в связи с 75-летием независимости страны.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение следующих 25 лет нам нужно сосредоточиться на пяти решениях — развитии Индии, устранении всех следов рабства из нашего разума, гордости нашим славным наследием и единством и выполнении наших обязанностей», — указал Моди.

Премьер-министр Индии отметил, что стране придётся двигаться вперёд, ставя перед собой большие цели, чтобы к столетию независимости стать высокоразвитым государством.

«Мы будем работать над развитием всего человечества. В этом сила Индии», — заключил Моди.

Напомним, День независимости празднуется в Индии в честь обретения страной независимости от Соединённого Королевства в 1947 году. Празднуется 15 августа, основные мероприятия проходят в столице Индии, Нью-Дели. Премьер-министр Индии по традиции поднимает национальный флаг над Красным фортом и с его стен произносит речь, посвящённую достижениям страны, а также важнейшим вопросам дальнейшего развития.