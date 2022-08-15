Пекин, , 07:50 — REGNUM Цены на жилье в 70 крупных и средних городах Китая продемонстрировали в целом стабильную тенденцию в июле, сообщает 15 августа Национальное бюро статистики КНР.

Жилье image4you

Согласно данным, цены на новое жилье в четырех городах первого уровня — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу — выросли на 0,3% в месячном исчислении в июле. Цены на новое жилье в 31 городе второго уровня остались неизменными в месячном исчислении, в то время как в 35 городах третьего уровня произошло месячное снижение на 0,3%, на том же уровне, что и в июне. Согласно данным, в прошлом месяце в 40 из 70 городов наблюдалось месячное снижение цен на продажу новых домов.

Цены на вторичное жилье в четырех городах первого уровня выросли на 0,2% в июле, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с июнем. В городах второго и третьего уровней цены на вторичное жилье снизились на 0,2% и 0,3% в месячном исчислении соответственно.