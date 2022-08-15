Шанхай, Китай, , 07:47 — REGNUM Шанхайская «Гигафабрика» американского автопроизводителя Tesla за три года произвела один миллион автомобилей, что стало важной вехой, сообщила компания, передает 15 августа агентство Синьхуа.

Tesla

Основанная в 2019 году, «Гигафабрика» в Шанхае является первой такой фабрикой автопроизводителя за пределами Соединенных Штатов, а уровень локализации производственной цепочки составляет более 95%, причем 99,99% сотрудников являются китайцами.

По данным Tesla China, завод, являющийся важным экспортным центром Tesla, экспортировал 97 182 автомобиля в период с января по июнь по сравнению с 41 770 единицами за аналогичный период прошлого года.

В июне Tesla поставила в Китай рекордное количество 77 938 автомобилей, что на 177% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Шанхайская «Гигафабрика» произвела почти 300 000 автомобилей в первой половине этого года.