Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 07:46 — REGNUM В Красноярском крае пропали сборщики дикоросов — пенсионер и двое подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 августа в краевом главке МЧС.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

14 августа в Эвенкийском районе 68-летний мужчина, 12-летний и 17-летний подростки ушли в лесной массив для сбора дикоросов. До сих пор они не вернулись.

В 8 км от населённого пункта Байкит организованы поисково-спасательные работы. К поискам привлечены сотрудники полиции и МЧС — 15 человек и четыре единицы техники.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярской региональной общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», с начала 2022 года в регионе пропало 125 детей (найдены все, погибли пятеро детей) и 233 взрослых (из них погибли десять человек).

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