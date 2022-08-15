Пермь, 15 августа, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Пермском крае у лесозаготовительной компании изъяли спецтехнику. Её пустят с молотка, чтобы рассчитаться за долги организации, сообщили 15 августа в пресс-службе УФССП по региону.

R59.fssp.gov.ru Судебные приставы

Долги по зарплате, а также налогам и финансовым обязательствам перед третьими лицами составили 4,5 млн рублей. Задолженность пришлось взыскивать принудительно.

Поскольку суммы, находящейся на счетах компании, не хватило для полной оплаты имеющихся задолженностей, то приставы подвергли аресту самоходную технику. На реализацию передан фронтальный погрузчик. Его стоимость оценили в 3 млн рублей. Кроме того, вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении оставшейся техники организации.