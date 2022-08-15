Розничные продажи в Китае выросли на 2,7%
Пекин, 15 августа, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 2,7% в годовом исчислении в июле, сообщает 15 августа Национального бюро статистики КНР (NBS)
Russian.news.cn
Продуктовый рынок в Китае
Рост замедлился по сравнению с увеличением на 3,1%, зарегистрированным в июне. По данным NBS, розничные продажи потребительских товаров в стране в июле составили около 3,59 трлн юаней (около $532,6 млрд).
За первые семь месяцев общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил 24,63 трлн юаней, снизившись на 0,2% в годовом исчислении.