Пекин, , 07:42 — REGNUM Производство электроэнергии в Китае выросло на 4,5% в годовом исчислении до 805,9 млрд кВт/ч в июле, показали данные Национального бюро статистики КНР (NBS) от 15 августа.

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Согласно данным, за период с января по июль общая выработка электроэнергии увеличилась на 1,4% в годовом исчислении и достигла 4,77 трлн кВт/ч. В целом, производство тепловой энергии увеличилось на 5,3% в годовом исчислении в июле, обратив вспять падение в июне, а производство гидроэнергии выросло на 2,4% по сравнению с прошлым годом, показали данные NBS.

Производство энергии ветра и солнечной энергии увеличилось на 5,7% а и 13% в прошлом месяце соответственно, а производство ядерной энергии сократилось на 3,3% в годовом исчислении.