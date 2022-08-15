Бангкок, , 07:37 — REGNUM Совместные учения военно-воздушных сил Китая и Таиланда стартовали 14 августа на базе Королевских ВВС Таиланда Удорн в Таиланде, сообщает газета China Daily.

ВВС НОАК

Совместные учения под кодовым названием «Удар сокола 2022» знаменуют собой пятый раз, когда обе стороны проводят совместные учения. Китайская сторона направляет истребители, истребители-бомбардировщики и самолеты раннего предупреждения (AEW), в то время как тайская сторона направляет свои истребители и самолеты AEW для проведения учений, которые включают в себя такие учебные курсы, как поддержка с воздуха, удары по наземным целям и развертывание малых и крупных войск.

Совместные учения направлены на укрепление взаимного доверия и дружбы между военно-воздушными силами двух стран и углубление двустороннего практического сотрудничества в целях совместного обеспечения региональной безопасности и стабильности.

С дальнейшим расширением глубины и масштабов совместных учений технический и тактический уровни обеих сторон будут улучшены, и между китайскими и таиландскими военно-воздушными силами будет открыта новая глава взаимной дружбы, заявил вице-маршал авиации Китая Чэнь Цзюнь, являющийся китайским командующим совместными учениями, на церемонии открытия учений.

Вице-маршал авиации Таиланда Вачирапон Муангной сказал, что учения будут поддерживать и укреплять дружбу между военно-воздушными силами Таиланда и Китая, улучшат возможности сотрудничества и взаимодействия двух сторон и укрепят уровень региональной безопасности и обороны.