Бангкок, 15 августа 2022, 07:37 — REGNUM Совместные учения военно-воздушных сил Китая и Таиланда стартовали 14 августа на базе Королевских ВВС Таиланда Удорн в Таиланде, сообщает газета China Daily.

ВВС НОАК
ВВС НОАК

Совместные учения под кодовым названием «Удар сокола 2022» знаменуют собой пятый раз, когда обе стороны проводят совместные учения. Китайская сторона направляет истребители, истребители-бомбардировщики и самолеты раннего предупреждения (AEW), в то время как тайская сторона направляет свои истребители и самолеты AEW для проведения учений, которые включают в себя такие учебные курсы, как поддержка с воздуха, удары по наземным целям и развертывание малых и крупных войск.

Совместные учения направлены на укрепление взаимного доверия и дружбы между военно-воздушными силами двух стран и углубление двустороннего практического сотрудничества в целях совместного обеспечения региональной безопасности и стабильности.

С дальнейшим расширением глубины и масштабов совместных учений технический и тактический уровни обеих сторон будут улучшены, и между китайскими и таиландскими военно-воздушными силами будет открыта новая глава взаимной дружбы, заявил вице-маршал авиации Китая Чэнь Цзюнь, являющийся китайским командующим совместными учениями, на церемонии открытия учений.

Вице-маршал авиации Таиланда Вачирапон Муангной сказал, что учения будут поддерживать и укреплять дружбу между военно-воздушными силами Таиланда и Китая, улучшат возможности сотрудничества и взаимодействия двух сторон и укрепят уровень региональной безопасности и обороны.