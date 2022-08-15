Тюльганский район, Оренбургская область, , 07:36 — REGNUM В Оренбургской области Тюльганская райбольница пожаловалась на высокий тариф на тепловую энергию, которой учреждение снабжает компания «Металлопластгазмонтаж», сообщили 15 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского УФАС.

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«Причиной обращения стало злоупотребление обществом доминирующим положением на рынке по поставке тепловой энергии, путём установления монопольно высокой цены — 2944,93руб/Гкал», — сказали в антимонопольной службе.

Тариф на тепловую энергию признан экономически необоснованным из-за отсутствия подтверждающих документов и монопольно высоким. В ходе рассмотрения дела о завышенном тарифе на тепловую энергию компания изменила тарифные условия.