Благовещенск, , 07:33 — REGNUM Два борта, летевшие в столицу Амурской области Благовещенск, были перенаправлены в аэропорт Хабаровска. Причиной смены места посадки стал густой туман, сообщило 15 августа Amur. Life.

Самолёт «Аэрофлота» Alex Beltyukov

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«Из-за тумана на запасной аэродром в Хабаровск сегодня ушли два рейса — № 5213 и № 5211 из Новосибирска авиакомпании S7. Рейс из Москвы № 3063 авиакомпании S7 также ушел в Хабаровск», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Задержаны несколько вылетов из Благовещенска в Москву и Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, около 20 авиарейсов были отменены и задержаны в воздушных гаванях Москвы 13 августа. Причины не сообщались.