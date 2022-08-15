Пекин, 15 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Визит еще пяти американских законодателей на Тайвань 14 августа, последовавший за провокационной поездкой спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, служит лишь еще одним доказательством того, что Вашингтон намеренно саботирует мир, что оправдывает еще более решительные контрмеры со стороны Пекина, сообщает 15 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По сообщениям американских СМИ, перед тем как покинуть Тайвань 15 августа, делегация из пяти человек во главе с сенатором-демократом Эдом Марки из Массачусетса, как ожидается, встретится с официальными лицами острова и обсудит «общие интересы». Точно так же, как только за последние 18 месяцев США совершили пять раундов продажи оружия Тайваню, новая поездка на остров стала третьим раундом такого визита членов законодательной ветви власти правительства США только за последние три месяца.

30 мая сенатор США Тэмми Дакворт посетила Тайвань. Официальные визиты, в дополнение к продаже оружия, являются вопиющими попытками США продолжать оспаривать суверенитет Китая в тайваньском вопросе. Ужасная ошибка, которую вновь повторили американские законодатели, является наглядным свидетельством того, что США грубо вмешиваются во внутренние дела Китая и поддерживают силы «независимости Тайваня», отмечает газета.

3 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация по-прежнему привержена резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, центральным элементом которой является принцип «одного Китая». Этот принцип означает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является частью Китая.

Принцип «одного Китая» является подавляющим консенсусом международного сообщества. Это также политическая основа американо-китайских отношений. Американские политики, независимо от того, из какой ветви власти они принадлежат, должны вести себя прилично, воздерживаясь от дальнейших опасных и провокационных шагов, направленных на посягательство на суверенитет и безопасность Китая. Неразумно испытывать волю и способность нации, столь решительной и решительной в защите своего суверенитета и территориальной целостности, добавляет издание.