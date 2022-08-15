Ульяновск, , 07:30 — REGNUM В Ульяновской области осталось примерно на том же уровне суточное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативной информации ведомства, 14 августа в регионе официально выявлено 117 носителей новой коронавирусной инфекции, что на два случая меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 13 август (119 случаев).

Количество проведённых лабораторных исследований достигло 2 217 165. Согласно недельной статистике, с 6 по 12 августа в Ульяновской области сделано 10 765 лабораторных исследований, обследованы 10 680 человек.

Напомним, что значительный рост заболеваемости ковидом в регионе регистрируется в августе, максимальный показатель с начала лета достигнут 11 августа, когда было подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом. После этого начался очередной спад.

Отметим, что всего с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 205 560 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 199 642 пациента, умерли от ковида 4726 человек.

Как сообщало ИА REGNUM , прививку от ковида сделали более 748 тыс. жителей Ульяновской области, в том числе завершили вакцинацию более 693 тыс. человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 5,4% (в РФ — 7,4%).

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