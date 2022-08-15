Ульяновск, 15 августа, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области осталось примерно на том же уровне суточное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации ведомства, 14 августа в регионе официально выявлено 117 носителей новой коронавирусной инфекции, что на два случая меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 13 август (119 случаев).

Количество проведённых лабораторных исследований достигло 2 217 165. Согласно недельной статистике, с 6 по 12 августа в Ульяновской области сделано 10 765 лабораторных исследований, обследованы 10 680 человек.

Напомним, что значительный рост заболеваемости ковидом в регионе регистрируется в августе, максимальный показатель с начала лета достигнут 11 августа, когда было подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом. После этого начался очередной спад.

Отметим, что всего с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 205 560 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 199 642 пациента, умерли от ковида 4726 человек.

Как сообщало ИА REGNUM , прививку от ковида сделали более 748 тыс. жителей Ульяновской области, в том числе завершили вакцинацию более 693 тыс. человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 5,4% (в РФ — 7,4%).