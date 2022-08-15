Чэнду, Китай, 15 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Семь человек погибли погибших еще восемь получили ранения в результате внезапного наводнения в долине Лунцао уезда Пэнчжоу городка Лунмэньшань близ столицы провинции Сычуань города Чэнду 13 августа, сообщает газета China Daily.

(сс) Bankwatch Селевой поток

Примерно в 15:30 по местному времени внезапное наводнение обрушилось на долину Лунцао. Туристы, не сумевшие вовремя покинуть место, попали под наводнение. Четверо погибли 13 августа, а еще трое скончались от полученных травм на следующее утро. Городское бюро по чрезвычайным ситуациям Пэнчжоу сообщило, что поисково-спасательные операции подходят к завершению.

В 6:00 по пекинскому времени 14 августа 438 спасателей, оснащенных беспилотными спасательными шлюпками, водолазными устройствами, детекторами жизни, системами спутникового позиционирования и другим профессиональным спасательным оборудованием, начали поиски на 30-километровом участке реки ниже по течению.

Наводнения в 2015 и 2017 годах разрушили более 100 метров берега реки. Лунмэньшань уже давно пользуется популярностью у жителей Чэнду благодаря своей прохладной погоде и воде в летнее время. Долина реки Лунцао испытывает частые погодные колебания, так как дождь часто выпадает в горах, но не ниже.

Из-за его расположения в самом сердце гор Лунмэньшань, спасателям трудно прибывать вовремя на место происшествия, сказал партийный руководитель общины Сяоюйдун, в юрисдикцию которой входит долина, Лун Чэньян. По словам жителей деревни, внезапное наводнение произошло в течение нескольких секунд.