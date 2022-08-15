Барнаул, , 07:26 — REGNUM На Алтае в разгар туристического сезона отмечено резкое увеличение числа особей медведя на особо охраняемой природной территории. Как сообшили КГБУ «Алтайприрода», с начала августа туристам не рекомендуется посещение экологических троп, расположенных в заказнике «Чинетинский».

Медведь

Плотность медведя на территории заказника так и на самих тропах высокая даже в периоды низкой активности косолапых, поэтому прохождение троп без сопровождения госинспекторов КГБУ «Алтайприрода» опасно для жизни и здоровья. Осложняет ситуацию отсутствие сотовой связи, удалённость и сложность маршрута.

Указанные меры безопасности рекомендуются для предупреждения несчастных случаев с туристами и туристическими группами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2022 года в якутском посёлке Эльдикан Усть-Майского района убили медведя. Зверь пытался растерзать жительницу населённого пункта, но её спасла куртка.

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