Кемерово, 15 августа, 2022, 07:24 — ИА Регнум. То, что происходило на Украине с 2014 года, не могло оставаться дальше. Об этом заявила жительница Кемерова Марина Бочегова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Мы выбирали нашего президента, мы ему доверяем и поддерживаем его решение, — подчеркнула она. — Без подготовки невозможно было исправить тот хаос, который возник после переворота и прихода во власть неприкрытого нацизма, откровенных убийц. После успешных действий нашей армии по разгрому нацистских группировок я еще более горжусь дальновидностью и волей лидера нашей страны».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по мнению заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, заявления Киева о наступлениях на Херсон являются лишь пустыми словами.