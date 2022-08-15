Горно-Алтайск, , 07:22 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 35 955, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в столице республики Горно-Алтайске, где выявили 27 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Онгудайского, Усть-Коксинского, Шебалинского и других районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 674, в том числе 624 — от COVID-19, 50 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов за весь период – 34 575», — отметили в оперштабе.