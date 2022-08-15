Салехард, , 07:19 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с утра 15 августа отправился в свой третий «Честный маршрут» по региону. О старте он написал в своём телеграм-канале.

Дмитрий Артюхов Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Впереди — полторы тысячи километров. Побываю в 13 населённых пунктах, заеду не только в города, но и посёлки. Посмотрю, как идёт стройка и дорожные работы. В каждом городе проведу встречи с жителями. Программа поездки живая, буду выстраивать её с учётом ваших пожеланий — их уже почти 500. Оставляйте предложения в моих социальных сетях и на сайте дорога89. рф», — сообщил глава Ямало-Ненецкого автономного округа.

Первым городом, куда наведается губернатор ЯНАО, станет Надым. Дмитрий Артюхов проинспектирует ход работ на дороге Надым-Салехард, ремонт первого и восьмого проездов в Надыме, посетит болевые точки, на которые указали надымчане в социальных сетях, а также спортшколу «Арктика». Завершит первый день «Честного маршрута» глава региона встречей с жителями города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экспертный институт социальных исследований назвал «Честный маршрут» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова одной из лучших управленческих практик в России.

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