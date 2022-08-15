Уссурийск, Приморский край, 15 августа 2022, 07:19 — REGNUM В питомнике растений в Уссурийске Приморского края обнаружено скопление опасных отходов. Химическое вещество настолько сильное, что разъедает железные бочки, загрязнённый участок придётся рекультивировать, сообщили «Вести. Приморье «.
Читайте также: В пензенском посёлке выявили утечку аммиака
Ситуацию усугубляет то, что территория питомника загрязнена почти полностью, а её площадь составляет более 160 га. При складировании отходов владельцы питомника пренебрегли требованиями закона, который определяет опасные отходы как подлежащие утилизации. Служба охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий получила представление об устранении нарушений от природоохранной прокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Приовражное в Пензенской области 8 августа произошла утечка аммиака. Вещество перекачивали в резервную ёмкость под присмотром спасателей.