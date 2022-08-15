Уссурийск, Приморский край, , 07:19 — REGNUM В питомнике растений в Уссурийске Приморского края обнаружено скопление опасных отходов. Химическое вещество настолько сильное, что разъедает железные бочки, загрязнённый участок придётся рекультивировать, сообщили «Вести. Приморье «.

Так выглядела помойка на острове Хейса. Бочки были рассыпаны на берегу на несколько километров Николай Гернет © ИА REGNUM

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«Это опасное вещество, применяющееся при дезинфекции, содержит до 80% активного хлора и, конечно, если ребёнок или взрослый человек вступит с ним в контакт, последствия могут быть достаточно серьёзные для здоровья и жизни», — отметил руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

Ситуацию усугубляет то, что территория питомника загрязнена почти полностью, а её площадь составляет более 160 га. При складировании отходов владельцы питомника пренебрегли требованиями закона, который определяет опасные отходы как подлежащие утилизации. Служба охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий получила представление об устранении нарушений от природоохранной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Приовражное в Пензенской области 8 августа произошла утечка аммиака. Вещество перекачивали в резервную ёмкость под присмотром спасателей.