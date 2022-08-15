Братск, Иркутская область, 15 августа, 2022, 07:18 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 15 августа известило о вынесении приговора бывшим работникам психдиспансера за кражу денежных средств у пациентов. В общей сложности злоумышленники похитили более 2,5 млн рублей у граждан, пребывающих в медицинском учреждении.

Https://pixabay.com Деньги

По версии следствия, подозреваемые, используя свое служебное положение, в 2017 году оформили доверенность на распоряжение финансами одного из пенсионеров, пребывающих в клинике, после чего одна из фигуранток сняла со счета недееспособного мужчины сумму, превышающую полтора миллиона рублей, которую поделили между собой.

В дальнейшем, они производили снятие денежных средств ежемесячно, похитив таким образом за три года у потерпевшего 2,2 млн рублей. Второго мужчину лечащий врач ввела в заблуждение, рассказав о необходимости проведения ремонта в отделении, где он лежал. Доверившись медикам, пациент передал им денежные средства в размере трехсот тысяч рублей. Ущерб, причиненный незаконным действиям обвиняемых, превысил 2,5 миллиона рублей.

Противоправные действия пресекли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Братское» в 2020 году.

Приговором суда четверо женщин были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. С учетом мнения государственного обвинителя двоим медработникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, остальным фигурантам от 2 лет 6 месяцев до 3 лет лишения свободы условно.

В конце декабря 2020 года житель Дагестана заподозрен в хищении 8 млн рублей у детей-инвалидов из волгоградского интерната, над которыми он оформил опеку.

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