Омск, , 07:18 — REGNUM В Омской области с 16 по 19 августа местами ожидается опасное природное явление — заморозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в регионе в связи с ожидающимися заморозками объявлено штормовое предупреждение.

«Омичи, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении мэрии.

Добавим, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 16 августа в Омской области ожидается +4…+9 °С, местами в приземном слое заморозки — 0…-5 °С. Днём 16 августа столбики термометров поднимутся до +15…+20 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с 15 по 17 августа также ожидаются заморозки.

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