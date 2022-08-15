15 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Владимир Бадмаев, , 10:00 — REGNUM Итальянские издания подсчитывают ущерб от исчезновения российских туристов. По данным портала ANSA, граждане России в течение многих лет были фактически «господами» пятизвёздочного туризма в Италии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альфред Виктор Фурнье. На пляже

Русские были «абсолютными звёздами» в Коста-Смеральде, Лигурии, Версилии и городах искусства, «штурмом брали» острова Капри, Искья и наиболее эксклюзивные сицилийские направления. Всё изменилось после введения антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине.

Отмена туристов из России негативно отразилась на всей туристической отрасли Италии. Убытки подсчитывают владельцы гостиниц, ресторанов и модных бутиков в курортных городах Сицилии, Лигурии и неаполитанского побережья, городах искусства на севере страны, в Милане, Риме, Венеции и на озере Комо. Тотальный коллапс отрасли наблюдается на Сардинии.

При этом увеличение числа туристов из других стран, в частности из США, не может компенсировать схлопывание российского направления. Этот феномен объяснил мэр Таормины Марио Болоньяри.

«У нас никогда не было столь значительного присутствия российских туристов. Но это присутствие было очень важным, потому что они тратили больше», — заявил глава города.

Президент Исследовательского центра Федеральберги в Риме Роберто Неччи добавил, что присутствие российских туристов в столице Италии сведено почти на нет. По его словам, они были желанными гостями, поскольку хорошо поддерживали торговлю в городе.

Между тем руководители ряда восточноевропейских стран, а также киевский лидер Владимир Зеленский потребовали полностью запретить въезд гражданам из России в Шенгенскую зону, что вызвало резкое неприятие в Италии. Дело не только в деньгах, которые везли русские, отмечают наблюдатели, но и в необходимости культурного диалога между народами.

«Граждане России любили Италию за всё. Радоваться тому, что они не приезжают к нам, — чудовищно, как и не давать им участвовать в спортивных состязаниях и так далее», — прокомментировал Джерри Де П.

«Ценность туризма не только в зарабатывании денег, но и в возможности увеличивать знания и понимание между народами. Недооценивать это значение и ограничивать туристические поездки — это всё равно что строить стену», — заметил Рудджеро П.

Пустой пляж Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Они заставляют нас ненавидеть русских, хотя мы должны были бы ненавидеть американцев со всеми их «Макдоналдсами», — считает Франческо М.

«Они заставили нас поверить, что санкции против России были неизбежны, потому что мы в НАТО и не можем разочаровать американцев. В конце концов мы проиграли войну и мало значим. Но как же Турция, они проиграли обе войны, они в НАТО, но санкции не вводили, воздушное сообщение не закрывали, поэтому русские туристы едут на турецкие курорты», — Фабиано Де Ф.

«Хорошая вещь, эти санкции. Русские туристы, которые тратили много денег, едут тратить их в другие страны», — добавил Джованни В.

«Мы так ставим на колени Россию», — саркастично вставил Бруно Г.

«Бедные русские, мы разрушаем их экономику санкциями… Нет, постойте, мы сами себя уничтожаем!» — отметил Нико К.

«В качестве компенсации скоро к нам поедут миллионы мигрантов с Украины. Спасибо Европе, США и НАТО за вклад в наш стратегический туристический сектор», — иронично заключил Давиде К.

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