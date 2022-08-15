Кабул, , 07:14 — REGNUM Экс-президент Афганистана Ашраф Гани пояснил, что убежав из страны год назад отнял таким образом у движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможность унизить его как главу государства и заставить подписать документ о легитимизации нового правительства.

Ашраф Гани U.S. Department of State

По словам Гани, у него не было планов покидать страну, и не было при себе паспорта при отъезде. Кроме того, экс-глава Афганистана категорически отрицает информацию о том, что он прихватил с собой крупную сумму денег наличными.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул 15 августа 2021 года, полностью взяв под контроль Афганистан и объявили об окончании войны. Действующий тогда президент страны Гани спешно покинул Кабул на самолёте, его внезапный отъезд вызвал шквал критики и множество домыслов.

В ночь на 31 августа военнослужащие США окончательно покинули Афганистан после 20 лет военного присутствия американцев в этой стране.

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