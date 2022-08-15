Ульяновск, , 07:12 — REGNUM В Ульяновской области уровень коллективного иммунитета продолжает падать. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По последним данным (на 12 августа), в Ульяновской области привились от ковида 748 143 жителя, из них завершили вакцинацию 693 882 человека. За последнюю неделю, с 6 по 12 августа, привились 4209 человек, в том числе укололись двумя компонентами 1044 жителя.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 5,4%. За неделю он снизился на 1,2%. Общий иммунитет в регионе остаётся ниже, чем в среднем по России, на 2% (в РФ — 7,4%).

Напомним, что 1 июля уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области достигал 15,4%, 3 мая составлял 40,6%, 22 апреля оценивался в 48,6%, 15 апреля данный показатель оценивался на уровне 51,1%.

Отметим, ранее в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области отмечали, что 90% пациентов с коронавирусом переносят болезнь в лёгкой форме. По данным санитарных врачей, рост заболеваемости связан с возвращением из отпусков, в том числе из-за границы. Всего в регионе осталась 51 ковидная койка.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в минздраве Ульяновской области «муниципальные образования с критически низким уровнем вакцинации», где за полторы недели 1,5 недели привлись менее 10 административных работников. Это Вешкаймский, Теренгульский, Карсунский, Инзенский, Новоспасский, Базарносызганский, Сурский районы, Новомалыклинский, Чердаклинский районы, а также Ульяновск.

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