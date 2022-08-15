Барнаул, 15 августа, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю 15 августа известила о вступлении в законную силу приговора Рубцовского городского суда в отношении гражданина РФ, отбывавшего наказание в исправительном учреждении УФСИН России по Алтайскому краю.

Pixabay.com Терроризм

Следствием и судом установлено, что осуждённый, являясь участником международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в начале 2000-х годов организовал его деятельность на территории Башкории. Проповедовать идею установления мирового господства посредством распространения радикальной формы ислама он продолжил и после вступления в силу решения Верховного суда РФ от 07.05.2009 о запрете МРО «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории РФ.

Чекмагушевским межрайонным судом Республики Башкортостан в отношении мужчины был постановлен обвинительный приговор по ч.1 ст.282.2 УК РФ. Отбывать наказание в виде 4 лет 7 месяцев в колонии общего режима он был этапирован в Алтайский край. Здесь он продолжил своё участие в запрещённой экстремистской организации.

Так, с 2018 года среди других осуждённых он стал проводить тайные религиозные собрания, на которых продвигал идеи «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как единственно верные, и вербовал новых последователей.

При этом проведённая лингвистическая экспертиза подтвердила, что, помимо прочего, мужчина навязывал превосходство идеологии экстремистского объединение над другими религиями, формировал негативное отношение к представителям других религиозных конфессий, называя их «неверными» и «врагами Ислама».

Вину в содеянном мужчина признал в полном объёме. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в России возросло количество преступников, осуждённых за терроризм и экстремизм. Как сообщил 9 февраля на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, речь идёт о более чем 1,2 тысячи человек за 2021 год.

Читайте также: В России за год выросло число осуждённых за экстремизм