Вальядолид, Испания, 15 августа, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Лесной пожар, объявленный в Лосасио (провинция Самора) 17 июля и ставший самым крупным в Испании в 2022 году, когда сгорело около 31 500 гектаров, в результате чего погибли двое человек, был взят под контроль днём 14 августа — через 28 дней после начала пожара.

Лесной пожар

Региональное министерство окружающей среды, жилищного и территориального планирования Кастилии и Леона в Саморе заявило, что пожарные взяли под контроль пожар, причиной которого стала молния.

На сегодняшний день это самый разрушительный пожар в 2022 году и один из крупнейших в истории Испании, из-за которого пришлось эвакуировать 31 деревню, где проживают около 5800 жителей.