Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Предприниматель Илон Маск назвал необходимостью чипировать людей с ограниченными возможностями здоровья. Интервью с бизнесменом опубликовано на страницах журнала China Cyberspace 14 августа.

Илон Маск Heisenberg Media

«Это могло бы восстановить двигательную функцию конечностей у людей с травмами позвоночника и расстройствами психической системы или позволить парализованным людям эффективно использовать свой мозг для работы с компьютерами или мобильными телефонами», — уверен Маск.

Для процедуры американский предприниматель предлагает использовать нейроинтерфейс Neuralink, который впервые был представлен летом 2019 года. Это так называемые «нити»-импланты для считывания информации из мозга и «швейного» робота-хирурга для их вживления.